Ligue 1: il Monaco ne fa 5 al Metz e torna a +3 sul PSG

Il Monaco risponde al Psg e ritrova la vetta in solitaria. La squadra del Principato travolge 5-0 il Metz nell'incontro valido per la 25/a giornata di Ligue 1 e si porta a +3 sui parigini salendo a 58 punti. Grandi protagonisti Mbappe, autore di una tripletta, e Falcao, a segno con una doppietta. Conferma il momento di crisi il Lille, che cade in casa dell'Angers 2-1, incassa il terzo ko consecutivo e scivola a +1 sulla zona retrocessione.

Questi i risultati degli incontri validi per la 25/a giornata di Ligue 1: Guingamp-Lione 2-1, Dijon-Caen 2-0; Lille-Angers 1-2; Monaco-Metz 5-0; Nancy-Montpellier 0-3, Tolosa-Bastia 4-1.

La classifica

Monaco 58; Paris Saint-Germain 55; Nizza 52; Lione 40; St Etienne, Bordeaux, Olympique Marsiglia 36; Guingamp 34; Tolosa 33; Rennes 32; Montpellier 29; Nancy, Metz (-2), Dijon, Angers 27; Lille, Nantes 26; Caen 25; Bastia, Lorient 22.