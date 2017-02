Marcelo Bielsa torna in pista: sarà il nuovo allenatore del Lille da luglio

Sembrava destinato alla Lazio in estate, poi non se ne fece più nulla. Ora, Marcelo Bielsa è senza squadra. Ancora per pochissimo, dato che diventerà l’allenatore del Lille a partire dal 1 luglio 2017.

L’allenatore argentino ha firmato un contratto biennale e in più ha rifiutato il subentro immediato. Gérard Lopez ha provato a portarlo in Alta Francia già da subito, ma El Loco ha prontamente rifiutato. Si sa com’è fatto Bielsa e non ha voluto mettersi in gioco fin da subito, sicuramente perché non ha giocatori adatti per la sua filosofia di gioco. Dal prossimo anno, in ogni caso, vedremo una squadra del tutto nuova rispetto al Lille di oggi che naviga in acque pericolose.

di Nico Bastone (Nik_Bast)

