Mario Balotelli e il suo oscuro passeggero: ora sarà difficile ritornare a fare bene

“Ancora tu… ma non dovevamo vederci più?“. Questo è ciò che sta dicendo l’oscuro passeggero a Mario Balotelli. In ogni squadra in cui è stato, Balotelli si è comportato molto bene all’inizio, poi il suo oscuro passeggero è venuto fuori e gli ha fatto rovinare tutto. Inter, Manchester City, Milan… Anzi, a volte non è riuscito a fare nemmeno bene all’inizio, come a Liverpool.

Quest’oscuro passeggero è la sintesi di tutte le emozioni negative che ci sono nel cuore e nella mente di Mario Balotelli. Sono delle emozioni che fanno passare il calciatore dalle stelle alle stalle. SuperMario aveva tutta Nizza ai suoi piedi ed era riuscito a trascinare i rossoneri al primo posto, sopra Monaco e PSG. Poi è successo qualcosa. Non si sa di preciso che cosa. Con Balotelli non lo sai mai. L’allenatore del Nizza, Favre, lo ha lasciato fuori nelle ultime due gare preferendogli il tandem Plea-Eysseric. Proprio lo stesso Eysseric si è espresso così riguardo il suo compagno di squadra:”Mario è il più forte, ma si isola e si chiude in sé stesso. Dovrebbe impegnarsi di più“. Parole forti, che si aggiungono alle indiscrezioni che riguardano anche l’allenatore Favre, il quale vorrebbe da Balotelli una maggior applicazione difensiva.

SuperMario ha ancora “litigato” con la sua città e la sua squadra. L’oscuro passeggero è tornato a galla e sarà difficile riconquistare quello che prima era già suo…