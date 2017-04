Monaco, tre punti d'oro a Lione e un segnale al PSG (e anche alla Juve)

Un segnale alla Ligue 1 – in particolare al PSG – e perché no, di riflesso, anche qualche indicazione per la Juventus. Il Monaco tiene il ritmo e non soffre la pressione, sfangando anche l’ultimo vero ostacolo da qui alle prossime cinque (i monegaschi hanno una partita in più da recuperare rispetto a tutte le altre), e tornando in testa a un campionato che a questo punto può solo perdere combinando qualche disastro. La squadra di Jardim infatti passa a Lione col piglio della più forte, di quella in grado di saper punire alle prime due vere occasioni per poi gestire – nonostante qualche tremolio finale – il ritorno degli avversari. Sono i soliti Falcao e Mbappé a timbrare il cartellino, a confermare la minaccia di una squadra che due gol a partita li piazza praticamente sempre. Certo, poi, dietro, qualcosa, tra Glik, Jermeson e Raggi, viene concesso sempre. Sintomo che potrà interessare gli studi di Massimiliano Allegri, ma che per ora in Francia basterebbe e avanzerebbe per prendersi un titolo che al momento vede il PSG con gli stessi punti, ma con un’abissale – e discriminante – differenza reti sfavorevole rispetto alla squadra del Principato. Quattro giornate alla fine. Dodici punti in palio (5 e 15 per il Monaco). Vediamo chi la spunta.

La cronaca

Primo tempo in cui il Monaco parte molto forte, per via di un Lione troppo rinunciatario in avvio. L’occasione però quasi casuale di Depay – ottimo Subasic in uscita – dà vita all’OL, che però subisce poi gol sul più bello. E’ da corner che il Monaco passa, sfruttando alla perfezione con Falcao la sponda aerea di Raggi. Un gol da rapinatore d’area per il colombiano, ritrovato e sempre pronto in questo tipo di situazioni. A raddoppiare poi, prima del duplice fischio, il Monaco ci arriva con un’azione che pare il manuale di questa stagione: palla recuperata da Bakayoko, ripartenza verticale fulminea di Bernardo Silva, palla in profondità per Mbappé che in situazione di uno contro uno in velocità è in questo momento fuori portata per tutti; il successivo diagonale è poi perfetto e manda i monegaschi avanti 2-0 all’intervallo.

A inizio ripresa però il Lione trova subito il gol, con un portentoso stacco di testa del 19enne Tousart che conferma qualche lacuna difensiva di Jamerson. Una difesa del Monaco nella ripresa più volte in difficoltà nel lavoro di gestione, con sia Glik che Raggi a concedere un paio di corner di troppo evidentemente figli della pressione del momento. Il Lione però non riesce più a punire, nonostante nei 10 minuti finali piovano un paio di semi-occasioni da una parte e dall’altra. Insomma, il Monaco regge e lo fa nella serata sulla carta più complicata del suo finale di stagione in Ligue 1. Che sia il segnale definitivo?

La statistica

A 18 anni e 124 giorni Mbappé diventa il più giovane calciatore di questo secolo a raggiungere 14 gol nei primi 5 principali campionati d’Europa, superando così il record di Rooney.

Il tweet

Il migliore

Bernardo Silva. Al di là dei soliti due là davanti, da premiare c’è il lavoro impressionante in mezzo al campo di questo ragazzo. Avesse messo anche quel gol nel primo tempo con la giocata in dribbling in mezzo a tre e il successivo incrocio dei pali sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Il peggiore

Mateta. Praticamente mai pervenuto in fase offensiva.

Il tabellino

Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Rybus; Ferri (79’ Gonalons), Tousart, Darder (78’ Aouar); Cornet, Mateta (72’ Valbuena), Depay.

Monaco (4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Raggi; Fabinho, Bakayoko; Silva, Lemar; Mbappé (81’ Germain), Falcao (87’ Moutinho).

Gol: 35’ Falcao, 45’ Mbappe; 51’ Tousart.

Note – Ammoniti: Ferri, Rafael; Lemar.