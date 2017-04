Monaco, una rimonta e tre avvisi alla Juventus: 3-1 al Tolosa

In campionato il Monaco ricomincia a fare sul serio e supera il Tolosa in una gara diventata in salita a causa del goffo errore di Jemerson per lo svantaggio a inizio ripresa. Dopo la gita in Coppa di Francia valsa l’eliminazione e le cinque sberle del PSG, i monegaschi mantengono un buon margine di distanza dai parigini, ora costretti a vincere nel posticipio di Nizza per rimanere agganciati alla vetta. La Juventus, che farà visita al Louis II mercoledì sera, dovrà stare attenta alle palle inattive (gol di Glik su schema ben riuscito), a non lasciare spazio a Mbappé (implacabile in contropiede nelle praterie concesse dal Tolosa) e a limitare gli inserimenti di Lemar (terza rete). Allegri avrà preso appunti.

La cronaca della partita

In avvio Mendy mette un pallone al centro, ma Lafont se la cava prima della possibile deviazione di Bernardo Silva. Delort di testa non sfrutta l’invito su punizione di Trejo quindi Mendy impegna Lafont. Bernardo Silva, con il sinistro, non riesce ad angolare il pallone dopo una bella azione corale mentre Mbappé trova la deviazione di Diop che salva un gol fatto.

Thomas Lemar (AS Monaco)Getty Images

Nella ripresa, un errore grossolano di Jemerson consente a Toivonen di siglare lo 0-1 ma Glik pareggia subito, di testa, su perfetto assist di Moutinho. La partita è ricca di occasioni ma Fabinho, Toivonen e Falcao non sono fortunati. Al 64’ Moutinho innesca Mbappé che con il destro fa secco sul suo palo Lafont, questa volta non esente da colpe. Lo stesso Moutinho di spalla apre per Dirar che serve un cioccolatino per Lemar: 3-1 al 75’ e giochi fatti. Falcao colpisce il palo, Lafont è vigile su Mbappé e Dirar mentre Subasic dice di no a Lukebakio.

La statistica chiave

22 – Mbappé ha segnato 22 gol nelle sue ultime 20 partite da titolare con il Monaco in tutte le competizioni.

Il tweet da non perdere

Kylian Mbappé è il più giovane giocatore del XXI secolo a raggiungere 15 gol in campionato in carriera. 18 anni e 129 giorni.

Il migliore in campo

Kylian Mbappé: guai a lasciargli spazio, guai a farlo tirare. Il gioiellino segna la rete che decide la partita con un destro di prima intenzione. È immarcabile e sfiora il bis. La Juventus è avvisata.

Il peggiore in campo

Jemerson: con il suo svarione spiana la strada a Toivonen per il gol che spaventa il Monaco. Errore imperdonabile a questi livelli. La Vecchia Signora sa altrettanto bene che questa squadra in difesa è vulnerabile.

La dichiarazione

Thomas Lemar: “Abbiamo saputo reagire. Ci giocheremo tutte le nostre carte per vincere il titolo”.

Il tabellino

Monaco (4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Mendy (70’ Raggi); Bernado Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar (92’ Jorge); Falcao, Mbappé (86’ Germain). All. Jardim

Tolosa (4-5-1): Lafont; Amian Adou, Diop, Jullien, Moubandje; Doumbia, Trejo; Somalia (71’ Braithwaite), Toivonen (80’ Sylla), Durmaz (78’ Lukebakio); Delort. All. Dupraz

Arbitro: Mikael Lesage

Gol: 46’ Toivonen (T), 49’ Glik (M), 64’ Mbappé (M), 75’ Lemar (M)

Note: ammoniti Toivonen, Doumbia, Somalia, Mendy, Trejo