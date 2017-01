Niente Lazio per El Ghazi: olandese a Lille con Bielsa ed Eto'o

Sembrava fatta tra Lazio e Ajax per il passaggio in bianconceleste di El Ghazi, ma le diverse offerte pervenute dalla Francia hanno fatto cambiare idea al classe '95. Prima il Marsiglia dell'ex tecnico dela Roma Rudi Garcia, poi il Lille che sta cercando di creare una super squadra in questo mercato invernale: con El Ghazi stanno per arrivare anche Eto'o (in prestito dall'Antalyaspor) e Marcelo Bielsa (ad un passo dalla Lazio in estate) nel ruolo di allenatore.

I transalpini hanno raggiunto un’intesa di massima con l'Ajax, che si è visto recapitare un’offerta da 7 milioni. Questa proposta ha soddisfatto i lancieri, che hanno deciso di cedere il loro talento che in stagione ha collezionato, però, solo 10 presenze in campionato.

Le voci di un suo trasferimento al Lille sono state confermate anche dalla sorella del giocatore, Nabilia, che ha dichiarato: “Settimana prossima ci saranno dei nuovi contatti, affare vicino”. Niente Italia dunque per il giovane talento classe ’95, che continuerà la sua carriera in Ligue 1.

Video - Da Batistuta alla Lazio: tutte le follie del “Loco” Bielsa 01:03

