Niente Manchester United, Cavani rinnova col PSG fino al 2020

Dopo tanti rumor, arriva il rinnovo di Cavani che estende il suo contratto con il PSG fino al 2020. Può continuare quindi la corsa dell’uruguaiano che spera di diventare il miglior marcatore della storia del club parigino, anche c’è da superare il suo ex compagno di squadra Ibrahimović (156 gol in 180 partite). Cavani, in questa stagione, ha collezionato 44 reti in 44 presenze in tutte le competizioni, raggiungendo così la cifra di 125 gol in 192 partite.

" Ho sempre dichiarato e affermato che la mia volontà era di continuare la mia storia con il PSG, con i suoi tifosi e con tutti quelli che lavorano qui. Per me è una grande gioia e una grande emozione prolungare oggi. Spero di far parte a lungo di questa squadra e di fare di questo club, uno dei più forti del mondo [Cavani dopo il rinnovo] "

I migliori marcatori del PSG

Giocatore Periodo Reti* 1. Zlatan IBRAHIMOVIĆ 2012/2016 156 reti in 180 partite 2. Edinson CAVANI 2013/2017 125 reti in 192 partite 3. Pedro Miguel PAULETA 2003/2008 93 reti 193 partite

*in tutte le competizioni