Nizza: due giornate di squalifica per Balotelli

Parigi (Francia), 5 gen. (LaPresse) - L'attaccante del Nizza Mario Balotelli è stato squalificato due giornate dopo l'espulsione rimediata in occasione della gara con il Bordeaux per un calcio rifilato a Lewczuk a gioco fermo. Lo ha stabilito la Commissione Disciplinare della Lega Calcio Francesce riunitasi oggi. "E' una decisione logica", ha commentato il presidente della società rossonera Jean-Pierre Rivere, che aveva accompagnato i suoi due giocatori (oltre a Balotelli è stato fermato per un turno anche Belhanda) davanti alla commissione disciplinare.