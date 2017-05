PSG, Di Campli e società in coro: “Verratti è assolutamente incedibile”

Capitolo Verratti infinito. Le dichiarazioni del presidente del PSG e quelle del procuratore del giocatore, Di Campli, chiudono la porta alle pretendenti. Sull’italiano erano aperti alcuni discorsi di trasferimento con squadre importanti, tra cui Bayern e Barcellona. Due mesi fa, però, Nasser Al-Khelaifi aveva ribadito di voler trattenere il giovane centrocampista, fulcro del gioco del PSG. Appena due giorni fa, invece, Rakitic, riprendendo le parole di Xavi, che indicava Verratti come rinforzo ideale per il Barcellona, aveva espresso il desiderio di poter giocare con l’italiano.

Non è mancata la risposta del procuratore del giocatore, Di Campli, proprio nelle ore successive alle dichiarazioni del blaugrana. Infatti, il noto procuratore si è incontrato con la società, la quale gli ha riferito la totale incedibilità dell’assistito. Queste, più o meno, le parole riferite: “Non c’è nessuna cifra che potremmo accettare per Verratti: è assolutamente incedibile“. Inoltre, Di Campli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha così ribadito il concetto: “Nel futuro di Verratti c’è il Paris Saint-Germain senza dubbio: è in un club che lo ama e in una città che lo ama. Non ho parlato con il Barcellona: chi lo vuole deve per forza passare dalla porta del PSG, ma al momento non ci pensiamo. Le italiane partono in seconda fila? No, non partono proprio: c’è chiusura assoluta da parte del club“.

Salvo colpi di scena, quindi, il futuro del campione italiano è ancora sotto la Tour Eiffel, almeno fino al mondiale.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

