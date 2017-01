PSG-Draxler, ora è ufficiale! Niente clausola al Wolfsburg, 'solo' 42 milioni per il tedesco

Ora è ufficiale, dopo diverse settimane di trattativa il PSG ha ufficializzato l'acquisto di Julian Draxler dal Wolfsburg. Il classe '93 ha firmato, con i parigini, un contratto fino al 2021 e guadagnerà 421.000 al mese fino alla fine della stagione. Secondo l'Equipe, il giocatore riceverà poi un aumento a partire dal 2018 con un ingaggio a salire fino a 600.000 euro al mese (compreso di bonus).

Non è stata ancora ufficializzata la somma pagata dal PSG al Wolfsburg, ma secondo le prime voci, il club francese verserà 42 milioni per l'ex Schalke 04, contrariamente ai 70 milioni richiesti inizialmente dal Wolfsburg per la clausola rescissoria.

Ecco le prime parole del tedesco da giocatore del PSG: “E' con grande gioia ed impazienza che mi unisco in questa nuova squadra. Per la prima volta nella mia carriera, vado alla scoperta di un nuovo paese, di un nuovo campionato e sono molto orgoglioso di vivere questa nuova tappa in un club diventato un punto di riferimento in Europa, che ha ingaggiato negli ultimi anni molti grandi giocatori. Voglio dare il massimo per aiutare il PSG a vincere nuovi titoli e continuare a crescere a livello internazionale”.