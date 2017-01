PSG, ora i rinnovi: 15 milioni l'anno per Cavani, Marquinhos dice no e aspetta il Barcellona

Il PSG punta a completare la lista di rinnovi dopo quelli a Verratti e Thiago Silva. Sul taccuino dei dirigenti del club parigino ci sono infatti i dossier Cavani e Marquinhos.

Già cominciate le negoziazioni con Cavani, all'ex Napoli è stato proposto un accordo fino al 2020 (il precedente scade nel 2018) a 15 milioni di euro l'anno. Non risulterebbe essere - ancora - il giocatore più pagato al PSG ma ci si avvicina molto alle cifre che percepiva fino allo scorso anno Ibrahimović. Secondo l'Equipe la trattativa è in continua evoluzione e Cavani è ben disposto ad accettare la nuova proposta del PSG, dopo il no alla Cina.

Video - Verratti: "Valgo 100 milioni? Nessuno può valere tutti quei soldi..." 00:55

Chi non è propenso ad accettare il rinnovo di contratto, almeno fino ad adesso, è Marquinhos che pensa ad altri obiettivi. L'ex difensore della Roma, infatti, ha rifiutato la prima proposta del PSG, in attesa di nuove da Barcellona. Da diverso tempo i catalani hanno messo gli occhi sul classe '94 che ora sogna il trasferimento in Spagna.