Psg, Thiago Motta rinnova per un’ultima stagione

Il 2018 sarà probabilmente l’ultimo anno di Thiago Motta da calciatore. L’ex Inter ha trovato in extremis un accordo per il rinnovo del proprio contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno. Vestirà la maglia del Psg ancora per una stagione, poi allenerà le giovanili. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il ds dei parigini Antero Henrique e l’agente del giocatore Alessandro Canovi si sono incontrati ieri a Milano, siglando un’intesa che permette al club di consolidare il proprio progetto intorno a uomini chiave del primo periodo qatariota, come appunto Thiago Motta. Continuerà a percepire un ingaggio di 6 milioni annui fino a giugno 2018, quando dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo e allenare l’Under 19 oppure le riserve del Psg. Il procuratore Canovi aveva lasciato trapelare nei giorni scorsi una dose di scetticismo per il futuro dell’italo-brasiliano (“Aspettiamo un segnale del club, ma finora nulla si è mosso”), per cui non aveva escluso nemmeno un ritorno in Serie A. Ora invece tutto sembra essersi risolto, con la permanenza sotto la Torre Eiffel.

Thiago Motta, 35 anni ad agosto, è arrivato al Psg dall’Inter nel gennaio 2012 per 11,5 milioni di euro. Formatosi nelle giovanili del Barcellona, nel 2007 è passato all’Atletico Madrid per 2 milioni; finì svincolato l’anno seguente, fu accolto dal Genoa che ne fece un pilastro del centrocampo. Poi nel 2009 il passaggio all’Inter per 10,5 milioni, di cui è stato uno dei protagonisti del Triplete. Nel 2011 ha scelto la nazionalità italiana, giocando il Mondiale 2014 in azzurro. Ha vinto 2 Liga, 2 Supercoppe di Spagna (Barcellona), 1 scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Mondiale per Club, 2 Champions (l’altra col Barça), 4 Ligue 1, 4 Coppe di Francia e 3 Supercoppe di Francia (Psg). Il suo valore è stimato in 2 milioni.

Stefano Francescato

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi