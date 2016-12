PSG, ufficiale: Thiago Silva resta a Parigi e rinnova fino al 2020

Thiago Silva resta al Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano, che era in scadenza nel giugno 2018, ha rinnovato il contratto con il club parigino per altre due stagioni, fino al 2020.

"E' un grande piacere per me estendere il contratto con il Psg - ha dichiarato l'ex giocatore del Milan - Mi trovo in un club meraviglioso. Verranno scritte ancora grandi pagine tra il Psg e il suo capitano".