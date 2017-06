PSG-Verratti, niente rinnovo. Il calciatore vuole il Barcellona

Una delle trattative più calde di questa sessione di mercato ha sicuramente come protagonista Marco Verratti, talento italiano classe 1992 cresciuto nel Pescara ed esploso sotto l’ala protettiva di Zeman.

Il calciatore, giunto alla quinta stagione con la maglia del PSG, ha deciso di voler cambiare aria pronto a sposare la causa Barcellona. Il procuratore del centrocampista, Donato Di Campli, è stato visto più volte in sede per trovare un accordo che potesse accontentare entrambe le parti sedute al tavolo ricevendo però sempre un secco no. Insomma, per il presidente Al Khelaifi Verratti è incedibile.

Per convincerlo a restare sotto l’ombra della Tour Eiffel, i parigini avrebbero offerto un nuovo contratto da ben 12 milioni a stagione più bonus ricevendo però a loro volta una risposta negativa da parte dell’entourage del giocatore.

Ormai è chiaro a tutti, Verratti vuole solo il Barcellona e farà di tutto per indossare l’anno prossimo la maglia blaugrana.

di Claudio Rosa (Twitter claudiobrave)

PER TUTTE LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTI ANONIMI

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi