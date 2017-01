Radamel Falcao allontana le sirene del Tianjin Quanjian

Dopo alcuni anni passati nella polvere, Radamel Falcao ha finalmente ritrovato quella continuità di rendimento e gol che lo aveva inserito tra i migliori attaccanti in circolazione. Dopo due anni in Inghilterra spesi in prestito tra le fila del Manchester United e del Chelsea, Falcao è ritornato al Monaco, che grazie alle sue solide prestazione si gode momentaneamente la vetta della classifica, ottenuta grazie a 12 marcature in sole 14 presenze della sua punta di diamante. Queste prestazioni hanno fatto il giro del mondo, attirando l’interesse anche tra alcuni club dell’estremo oriente, come il Tianjin Quanjian, il quale avrebbe inviato al club monegasco un’offerta di 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del colombiano. Offerta che però è stata rinviata al mittente, come afferma lo stesso Radamel Falcao in un’intervista da lui stesso rilasciata per chiarire la sua situazione nel calciomercato.

“Non è stato facile rifiutare ma ho detto tre volte no. E penso non sia stato facile nemmeno per il club rifiutare così tanti soldi. Ma io sto bene a Montecarlo e voglio dimostrare di essere tornato al 100% e vincere qui col Monaco. Non ho dimenticato come si gioca a calcio ma ho bisogno di continuità. Non ho mai avuto paura di non tornare ai miei livelli, ho faticato molto, ho lavorato tanto e ora ne raccolgo i frutti. Il mio obiettivo è fare del mio meglio al Monaco, l’Inghilterra e’ il passato, non cerco rivincite”.

Lorenzo Garbarino