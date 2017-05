Record di punti per il Monaco, Rudi Garcia in Europa League, Lorient e Bastia retrocesse

Il Monaco, già laureatosi campione di Francia, conclude con una vittoria la propria cavalcata espugnando 3-2 il campo del Rennes nella 38/a e ultima giornata di Ligue 1. A segno per la squadra del Principato Fabinho, Jemerson e Jorge, mentre non basta ai padroni di casa la doppietta di Diakhaby. Il Psg non va oltre l'1-1 casalingo contro il Caen. Al vantaggio di Rabiot al 13' del primo tempo replica Rodelin al 91', per una rete che vale la salvezza per gli ospiti. A farne le spese sono così Lorient e Bastia, che retrocedono in Ligue 2 insieme al Nancy. Il Bastia ha perso infatti di misura (1-0) al 'Velodrome' contro l'Olympique Marsiglia, che accede all'Europa League insieme all'Olympique Lione. Decisiva la rete messa a segno da Gomis a un quarto d'ora dalla fine. Il Lorient, a cui serviva una vittoria per salvarsi, non è andato oltre l'1-1 contro il Bordeaux. Salvo anche il Dijon, a cui basta un pareggio a reti bianche contro il Tolosa per festeggiare la salvezza.

E' terminata invece con uno spettacolare 3-3 la sfida tra Olympique Lione e Nizza. COn Balotelli out per infortunio è stato Donis, autore di una doppietta, a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco della squadra di Favre. Due gol dalla parte opposta anche per Lacazette. E' la rete su rigore di Seri in pieno recupero a regalare così un punto al Nizza. Infine, vittorie casalinge per Angers (2-0 al Montpellier) e Guingamp (1-0 al Metz). Il Lille travolge il Nantes (3-0) mentre il Nancy lascia la Ligue 1 con un successo sul St. Etienne.