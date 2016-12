Stampa francese: anche Di Maria attratto dai milioni cinesi

Dopo Oscar e Tevez un altro grande giocatore potrebbe trasferirsi in Cina in questa sessione di mercato invernale: è Angel Di Maria. Secondo l'"Equipe", l'entourage del 28enne attaccante argentino del Paris Saint-Germain starebbe valutando una serie di sontuose offerte provenienti dai club della Chinese Super League.

In difficoltà in questo avvio di stagione, Di Maria rischia di perdere il posto da titolare al Psg dopo l'arrivo di Julian Draxler dal Wolfsburg. Per questo non è da escludere una sua cessione, tanto più dovessero arrivare proposte 'indecenti' come quelle che hanno convinto il Chelsea a cedere Oscar per quasi 70 milioni e Tevez a lasciare di nuovo il Boca per un contratto da oltre 80 milioni di euro in due anni.