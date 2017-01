Tutti pazzi per Luiz Gustavo: c’è anche il Nizza

Nome caldo per il mercato invernale delle big di tutta Europa è Luiz Gustavo. Il centrocampista del Wolfsburg potrebbe lasciare la Germania e accasarsi in Italia, dove Inter e Juventus sono interessate al classe ’87. Pochi giorni fa il brasiliano aveva rilasciato parole importanti riguardo ad una sua partenza: "Se dovesse arrivare un’offerta che vada bene ad entrambe le parti parleremo della mia cessione, ma per ora non so nulla”.

Ecco allora che l’Inter, che ha quasi concluso l’affare Gagliardini, rimane vigile sugli sviluppi della situazione; mentre la Juventus potrebbe assestare il secondo acquisto a centrocampo dopo Rincon. Il giocatore ha lasciato intendere di gradire la destinazione Italia.

Ma, alla finestra dell’ex Bayern c’è anche il Nizza di Balotelli, capolista in Ligue1. La società francese avrebbe chiesto ufficialmente il centrocampista al Wolfsburg. Sembra che si possa scatenare una bagarre per il giocatore e chissà se altre squadre importanti si inseriranno nella contesa. Tuttavia, Luiz Gustavo starebbe attendendo una chiamata dall’Italia: direzione Torino o Milano?

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

