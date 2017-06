Verratti, incontro tra PSG e il procuratore: sul piatto la cessione

Ore decisive per il futuro di Verratti: il fantasista della Nazionale italiana e perno del centrocampo del PSG, dopo settimane in cui aveva ribadito di rimanere nella capitale francese, sembra, ora, orientato a lasciare la Francia. Infatti, il suo sogno è riuscire a vincere qualche trofeo prestigioso, come la Champions.

E, come vi avevamo anticipato, Ancelotti e il Bayern Monaco sono sulle sue tracce. Ma, ci sono novità importanti: in questo momento sta avvenendo un incontro tra il PSG e l’agente del giocatore, Di Campli.

Sul piatto, probabilmente, ci sarà la richiesta di cessione. Al momento, però, il club francese non ha intenzione di ascoltare offerte. La situazione è in evoluzione ora dopo ora. Bayern Monaco e Barcellona attendono alla finestra.