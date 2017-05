Verratti: "Sto bene al Psg ma devo parlare con il presidente"

Sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo: Marco Verratti è infatti l'obiettivo primario di club come Barcellona, Bayern Monaco, Juventus e Inter. Sarà molto difficile però portarlo via dal Psg, dove la 'ricca' proprietà non ha certo bisogno di vedere i suoi pezzi migliori per fare cassa. Intervistato dalla tv francese dopo la finale di Coppa di Francia vinta dal Psg contro l'Angers, Verratti ha ribadito che il suo futuro è ancora nella Ville Lumiere: "Se resto al Psg? Penso di sì, ma devo parlare con il Presidente, con il club, come ho fatto per tutta la stagione. Ho ancora quattro anni di contratto nel PSG e non me ne andrò".

"Faremo grandi cose"

E prosegue: "Sto bene, sono in un grande club. Inoltre, sono sicuro che faremo grandi cose nella prossima stagione. Avremo l'opportunità di vincere titoli e sono onorato di far parte di un progetto come questo", ha ribadito Verratti come riportato anche dalla stampa spagnola. Il giovane centrocampista abruzzese è ormai diventato un punto fermo del Psg, un idolo indiscusso dei tifosi. "Ho sempre detto che vincere con il PSG è molto importante. Sono qui da cinque anni e questa per me è come una famiglia", ha concluso Verratti.