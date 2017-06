Altro giro, altra corsa: Claudio Ranieri torna in Ligue 1 e riparte dal Nantes

Claudio Ranieri è ufficialmente l'allenatore del Nantes per le prossime due stagioni. Metabolizzato l'esonero del 23 febbraio scorso dal Leicester, che solo pochi mesi prima aveva guidato all'incredibile vittoria della Premier League, Ranieri torna in Ligue 1 dopo l'esperienza al Monaco tra il 2013 ed il 2014: aveva raccolto i monegaschi in Ligue 2, ottenendo la promozione e portandoli, da neopromossi, alla qualificazione in Champions League.

" Sono molto felice di diventare l'allenatore del Nantes, una squadra conosciuta in tutto il mondo. Arrivo con tantissimo entusiasmo, faremo un buon campionato. Conto sui tifosi, insieme faremo un bel lavoro "

Ranieri ha firmato un biennale e, per poter allenare, ha dovuto ottenere una deroga in quanto in Francia non si può allenare dopo aver superato i 65 anni d'età. A bloccare la trattativa era stato Raymond Domenech, ora Unecatef, il sindacato dei tecnici francesi, che aveva dato parere negativo sulla situazione. Ranieri ha poi ottenuto l'ok per firmare con il Nantes.