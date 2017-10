Cavani gela il Velodrome al 93': il Psg riprende sul 2-2 il Marsiglia. Espulso Neymar all'87'

Il Psg di Emery ha sette vite come i gatti: i parigini riprendono al 93' il Marsiglia di Rudi Garcia che già pregustava di battere la capolista a distanza di 6 anni dall'ultima volta. Thauvin ha illuso tutto il Velodrome, gelato dalla punizione di Cavani al 93'. Finisce così 2-2 una grandissima sfida tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Gli altri due gol dell'incontro portano la firma di Luiz Gustavo e Neymar nel primo tempo. Il brasiliano è stato espulso all'87' dopo aver rimediato due gialli in due minuti: il primo per proteste, il secondo per fallo di reazione su Ocampos. Con questo pareggio il Psg si porta a quota 26 punti, a +4 su Monaco, mentre il Marsiglia si porta a quota 18 punti.

La cronaca

Nel primo tempo è il Psg ad avere la prima chance per andare in rete con Kurzawa che dopo aver vinto un rimpallo in area di rigore la mette alta pressato da Rami. Al 13’ Cavani va al tiro dalla distanza: para Mandanda. Al 16’ il Marsiglia va in vantaggio con il tiro da oltre 25 metri di Luis Gustavo, mentre al 17 è Cavani a rispondere: la sua conclusione di coscia va alta sopra la traversa. Al 33’ il Psg trova il pareggio con Neymar che fa secco Mandanda, con un tiro di sinistro, su assist di Rabiot. Nella ripresa Mbappé, al 54’, si lamenta per un tocco di mano di Arnavi: l’arbitro non solo l’accontenta ma l’ammonisce per proteste. Al 78’ il Marsiglia passa in vantaggio con il gol di Thauvin sull’assist dell’ottimo Njie che vince un contrasto, in maniera caparbia, con Rabiot e serve un gran pallone per Thauvin che batte Areola. Neymar incassa due ammonizioni nel giro di due minuti, la prima per proteste la seconda per fallo di reazione, e lascia i suoi in 10 nei minuti finali. Sarr, all’89’, si divora il 3-1 e al 93' Cavani pennella la punizione che fissa il punteggio sul 2-2.

La statistica chiave

Quella di stasera poteva essere la 23esima vittoria per il Marsiglia in 39 precedenti con il Psg. Cavani, invece, al 93' ha spento i sogni di gloria della squadra di Rudi Garcia che aggiorna così il conto dei pareggi che salgono così a 8 nei precedenti tra le due squadre.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Edinson Cavani- Il Matador è sempre uno degli ultimi a mollare e permette al Psg di non uscire sconfitto dal Velodrome. Punizione al bacio per l'ex Napoli che mette una pezza al risultato e all'ingenuità del suo "nemico" Neymar.

Il peggiore

Kylian Mbappé- Non gli riesce praticamente niente, si prende un giallo per proteste e viene sostituito subito dopo il gol del 2-1 del Marsiglia. Serataccia per l’ex Monaco.

Il tabellino

Marsiglia: Mandanda, Arnavi, Rami, Rolando, Sakai, Luiz Gustavo, Zambo Anguissa, Thauvin (83’ Sarr), Ocampos, Payet (76’ Sanson), Mitroglou (66’ Njie) All. Rudi Garcia

Psg: Areola, Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Thiago Motta (69’ Draxler), Rabiot, Verratti, Mbappé (80’ Di Maria), Cavani, Neymar All. Unai Emery

Reti: 16’ Luiz Gustavo (M), 33’ Neymar (P), 78’ Thauvin (M), 93' Cavani (P)

Ammoniti: Mitroglou (M), Sakai (M), Mbappé (P), Neymar (P), Ocampos (M), Sanson (M)

Espulsi: Neymar (P)