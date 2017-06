Claudio Ranieri ha l'accordo con il Nantes ma c'è da risolvere il problema dell'età

Claudio Ranieri potrebbe tornare ad allenare dopo la fine dell’indimenticabile esperienza al Leicester: sul tecnico italiano ci sarebbe il Nantes, fortemente intenzionato a portarlo in panchina. Nonostante l’ex allenatore di Roma e Juventus abbia già un accordo con il club francese per un contratto biennale, l’intesa è a rischio a causa di una questione regolamentare.

Stando a quanto si legge nel regolamento della Federcalcio francese, infatti, i club locali non possono contrattare e tesserare tecnici over-65: Ranieri raggiungerà i 66 anni a ottobre, e dunque per vederlo sulla panchina gialloverde servirà una speciale deroga federale. Insomma, dopo la beffa del tradimento da parte dei giocatori del Leicester, Ranieri potrebbe perdere un’interessante opportunità a causa della sua età, mentre il Nantes rischia di dover cambiare obiettivo per rimpiazzare Sergio Conceiçao, nuovo allenatore del Porto.

A cura di Francesco Cisternino

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi