Il presidente del PSG Al-Khelaifi è indagato per corruzione in Svizzera

La procura svizzera ha aperto un procedimento penale contro l'ex Segretario generale della FIFA Jerome Valcke e il Ceo di Bein Media Group LLC Nasser Khelaifi, presidente anche del Paris Saint-Germain, con l'accusa di corruzione nell'ambito della compravendita dei diritti tv della Coppa del Mondo. I due sono accusati di corruzione, frode e falso. La procura svizzera ha detto di aver operato in collaborazione con le autorità in Francia, Grecia, Italia e Spagna con perquisizioni effettuate in varie località.

"Sospettiamo che Jerome Valcke abbia accettato vantaggi indebiti da un uomo d'affari nel settore dei diritti sportivi in relazione all'assegnazione dei diritti tv per alcuni paesi delle edizioni della Coppa del Mondo FIFA 2018, 2022, 2026 e 2030 e da Nasser Al-Khelaifi in relazione all'assegnazione dei diritti tv per alcuni paesi delle edizioni della Coppa del Mondo FIFA 2026 e 2030", ha dichiarato la procura generale (MPC) svizzera in una nota.

L'inchiesta sarebbe iniziata lo scorso 20 marzo, ma la procura lo ha comunicato oggi in occasione della testimonianza di Valcke davanti agli investigatori. L'ex direttore generale della Fifa ha sempre negato di aver commesso qualsiasi illecito.