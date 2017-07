James Rodriguez e Coutinho, il PSG sogna l'accoppiata perfetta sulla trequarti

Il PSG fa sul serio per James Rodriguez. Il trequartista colombiano, come è ormai noto a tutti, è l’obiettivo numero 1 della dirigenza parigina per tentare l’assalto alla Champions League, competizione in cui i francesi, in queste ultime stagioni, hanno decisamente fallito. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid e avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Francia anche se ora i francesi dovranno convincere il club spagnolo con un’offerta sostanziosa per accaparrarsi di un giocatore che farebbe fare un ulteriore salto di qualità, specialmente in ambito europeo.

Ma il colombiano non sarà l’unico colpo. Stando alle ultime indiscrezioni, lo sceicco Nasser Al Khelaifi, avrebbe intenzione di regalare a tutta la tifoseria il colpo da 90, che assieme a James, darebbe ancora più credito al club francese; stiamo parlando di Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano, considerato un punto fermo del Liverpool, potrebbe essere il giocatore giusto per i transalpini anche se difficilmente il giocatore lascerà Liverpool, con cui ad Agosto disputerà il preliminare di Champions League. Il club inglese considera il calciatore assolutamente incedibile ma potrebbe lasciarlo partire per una cifra non inferiore ai 100 milioni, cifra sicuramente alta ma accessibile al ricco club della capitale. Il PSG sogna il doppio colpo per tornare alla vittoria in campionato e per migliorare il cammino europeo, vero chiodo fisso delle ultime stagioni ma con il duo James – Coutinho, sognare è lecito.

Michael Procopio (@Michael_Proc)

Video - Ronaldo, Curry, Hamilton: i 10 sportivi più pagati al mondo nel 2017 00:49

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi