L'annuncio di Verratti: "Lascio Di Campli, a rappresentarmi sarà Raiola"

Addio a Donato Di Campli: Marco Verratti sorprende tutti e, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, annuncia ufficialmente di essersi slegato dal suo ormai ex procuratore per affidarsi alle mani di Mino Raiola. Nuovo e luccicante innesto per il discusso agente italo-olandese, che da oggi potrà gestire anche il centrocampista del PSG assieme ai vari Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma e Lukaku.

L'annuncio di Verratti

" Comunico che con effetto immediato l'unica persona legittimata a rappresentare i miei interessi sportivi è il sig. Mino Raiola. Ringrazio l'Avv. Di Campli per l'egregio lavoro svolto sino ad oggi, rinnovandogli la mia profonda ed immutata stima "

Lo strappo del 7 luglio

Tutto nasce dallo strappo - decisivo, visto con gli occhi della separazione di oggi - del 7 luglio. E da quella dichiarazione maldestra rilasciata da Di Campli al 'Corriere dello Sport': "Marco ora è come se fosse in prigione al PSG. È un prigioniero dell’emiro. Non vogliono cederlo al Barcellona. Mi hanno detto che lasciarlo andare al Barcellona sarebbe come portare via Totti dalla Roma". Parole che hanno mandato su tutte le furie il PSG e costretto lo stesso Verratti a un video di scuse, pubblicato sull'account Twitter del club:

" So che il PSG crede molto in me e voglio ancora scusarmi per quanto trapelato nei giorni scorsi. Se sono diventato un giocatore di calcio è solo grazie al PSG ed è per questo che sono dispiaciuto. È un errore pensare che siano mie parole e spero non accadano più cose del genere. Tenterò di fare del mio meglio per la mia squadra e per il futuro di questa grande società "

Il consiglio del PSG

Ma il PSG non si è fermato qui: ha parlato con Verratti, consigliandogli di cambiare procuratore per dare un taglio netto a ogni polemica. L'ex pescarese ha obbedito, affidandosi a Raiola (pare su consiglio dell'ex compagno Ibrahimovic) e "licenziando" quel Di Campli che, dal 2012 a oggi, gli aveva regalato ben quattro rinnovi: il primo nel 2013, il secondo un anno più tardi, quindi il terzo e il quarto nel 2016. L'attuale contratto dell'italiano, che inizialmente sarebbe terminato quest'anno, scadrà nel 2021.

E ora, con Raiola?

Il PSG ha ottenuto ciò che voleva separando Verratti e Di Campli, ma adesso rischia di ritrovarsi in mano un'altra patata bollente. Non meno insidiosa della precedente, anzi: il potentissimo Raiola, re del mercato, ha condotto la maxi operazione che nel 2016 ha portato Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United, mentre nelle scorse settimane ha monopolizzato le cronache per il caso Donnarumma. Sarà lui a portare, se non oggi domani, Verratti al Barcellona?