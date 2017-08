La Liga vuole bloccare il trasferimento di Neymar, il PSG vuole schierarlo già sabato

Javier Tebas, grande capo della Liga, ha minacciato di bloccare trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo madrileno "Marca" i vertici della Liga non avrebbero accettato il pagamento - già avvenuto - della clausola rescissoria di 222 milioni. Clausola che lo stesso calciatore brasiliano avrebbe saldato dopo aver ricevuto quei 300 milioni di "stipendio" per rivestire il ruolo di testimonial dei Mondiali di Qatar 2022. Nel frattempo il calciatore ha già sostenuto le visite mediche a Oporto e in serata è atteso a Parigi; sempre che il disperato tentativo della Liga di bloccare tutto non vada a segno....

Stando alla ricostruzione di "Marca" gli avvocati del calciatore solleciterrano alla FIFA entro venerdì il trasferimento provvisorio perchè Neymar possa debuttare con la nuova maglia del PSG nel fine settimana. Secondo quanto appreso da "Marca" la Liga non è nelle condizioni di bloccare il trasferimento alla luce del regolare pagamento della clausola prevista nel contratto e dunque la FIFA dovrebbe concedere al giocatore il trasferimento provvisorio in attesa di formalizzare il passaggio definitivo dal Barcellona al PSG di "O'Ney". Per quello sarà la UEFA a doversi esporre dato che l'istituto del Fair Play Finanziario è di sua competenza.