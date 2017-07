Marca spaventa il Barcellona: "Il PSG pronto a pagare la clausola di 222 milioni per Neymar"

Il Paris Saint Germain si sarebbe messo in testa un’idea meravigliosa: strappare Neymar al Barcellona pagando la monumentale clausola rescissoria di 222 milioni di euro. La clamorosa indiscrezione rimbalza dalla Spagna, tramite le pagine del sito web di Marca che sottolinea come il presidente Al Khelaifi starebbe lavorando alacremente per questo affare che indebolirebbe i blaugrana e permetterebbe a ‘O’ Ney’ di diventare la stella incontrastata di una squadra, diventare il secondo calciatore più pagato del mondo (il PSG stando a Marca sarebbe pronto a mettere sul piatto un quinquennale da 30 milioni di euro a stagione) ed uscire dall’ombra ingombrante del cinque volte campione del mondo, Leo Messi.

Un ingaggio da 30 milioni di euro

Proprio il nuovo rinnovo monstre fino al 2021 della Pulce da 30 milioni di euro a stagione avrebbe fatto storcere il naso all’asso brasiliano che non ritiene di essere a un livello così inferiore rispetto al fenomeno argentino. Già lo scorso anno prima che Neymar stipulasse il suo nuovo contratto con il Barcellona (il brasiliano prende 15 milioni € netti all'anno fino al 2021), il Paris Saint Germain aveva avuto contatti lunghi e prolungati con il padre di Neymar per convincerlo a trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel. Dodici mesi fa l’assalto fallì miseramente, questa volta la caccia a Neymar andrà a buon fine?