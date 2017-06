Mario Balotelli resta a Nizza: ufficiale il rinnovo con i francesi

Luci e ombre: da fuoriclasse assoluto alla trasformazione in “tormentato”. Salvo, poi, tornare ad essere quello vero. “Super Mario reste niçois!”, questo l’annuncio ufficiale apparso sul sito del Nizza: Balotelli ha rinnovato il proprio contratto e sarà ancora rossonero. Una storia d’amore nata l’anno scorso quella tra l’attaccante italiano, autore di 17 reti in 28 presenze, e la squadra francese, culminata con il terzo posto in Ligue 1 e l’incontro, con la firma del prolungamento: e a guardarlo bene, Mario non sembra più lo stesso.

Cappellino e sorriso, insieme al presidente Jean-Pierre Rivere e al direttore generale Julien Fournier. Tranquillo e sereno, adesso, quasi l’alter ego della punta imbronciata di qualche campionato fa: “idoli des petits et des grands”, “idolo dei grandi e dei piccini”, si legge nel comunicato ufficiale. D’altra parte, chiare erano state le parole del massimo dirigente rossonero: "Balotelli resterà con noi”, e così è stato.

Alla base del rinnovo, diversi e “grandi sforzi economici, perché ha sempre voluto, quest’avventura”, annuncia il club, confermando una vera e propria “scelta di cuore” che lo ha portato a rifiutare diverse offerte provenienti da altri club. In questo modo, Balo potrà partecipare alla preparazione pre-season e alla prima apparizione europea nel preliminare di Champions League. Super Mario vuole ancora sorprendere: e se per farlo ha bisogno del sorriso ritrovato nell’ultima stagione, l’Italia calcistica non può che essere d’accordo.