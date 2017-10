PSG salvato al 92' da Meunier, che fa doppietta e sconfigge 2-1 il Dijon

Una gara complessa, forteMente caratterizzata dai muscoli non proprio in ordine da parte delle "stelle" del PSG, affaticate e - in qualche caso - indebolite dagli effetti del jet lag, al rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali. Di riffa o di raffa, però, la compagine di Emery riesce a conquistare i 3 punti all'ultimo respiro e che la proiettano a quota 25, cioè a +6 dal Monaco secondo, ieri sconfitto 3-2 in casa del Lione. Tutto questo grazie alle puntuali deviazioni sottoporta del laterale destro Thomas Meunier, che apre la gara del "Parc des Sports Gaston-Gérard" di Digione al 71' e la chiude al 92', dopo il pareggio-capolavoro di Jeannot, datato 87'.

Valentin Rosier (Dijon) face à Yuri Berchiche (PSG)Getty Images

La cronaca del match

Primo tempo che parte con il freno a mano tirato. Il Dijon di mister Dall'Oglio, si aspetta un PSG subito arrembante ed è quasi stupito di fronte al piccolo trotto con cui procedono gli avversari. Che al 16' ci provano con un sinistro a giro di Di Maria, ben respinto in angolo da Reynet. Al 20, il Digione si fa sentire con la conclusione dalla distanza di Amalfitano, deviata con la schiena in angolo da Rabiot. Dijon vicinissimo al vantaggio alla mezz'ora con Marié: volée ravvicinata su assist dalla destra di Sliti e palla in diagonale che fa la barba al palo. Al 37' è il turno del sudcoreano Kwon, che con una bordata dal limite, impegna al miracolo Aréola. Il primo tempo si chiude con un incrocio dei pali colpito da Dani Alves su calcio di punizione. Poi, nella ripresa, è monologo PSG: Mbappé getta alle ortiche almeno tre nitide occasioni da gol sottomisura, in cui si fanno valere anche gli straordinari riflessi di Reynet. Il vantaggio arriva al 71': Neymar conclude a rete, Reynet respinge, ma questa volta sui piedi di Meunier, che a porta sguarnita realizza il gol del vantaggio.

Thomas Meunier (PSG) contre DijonGetty Images

Il PSG avrà ancora diverse chance per il raddoppio ma sono i Bourguignons a pareggiare grazie al "gol della vita" realizzato da Jeannot, che - al volo da 25 metri - scaraventa sotto l'incrocio dei pali una palla infaustamente alzata a campanile da Kimpembe. Garà finita? C'è ancora il recupero, e il tempo per assistere - al 92' - al raddoppio di Meunier, che sempre sottoporta, insacca un pallone offertogli da Mbappé, anche a scanso del disperato tentativo di salvataggio sulla linea da parte di Haddadi. Finisce 1-2.

Kylian Mbappé (PSG) contre DijonGetty Images

La statistica chiave

6

Come i punti di vantaggio accumulati dal PSG in cima alla classifica dopo appena 9 giornate di campionato.

Il tweet

Il migliore

Thomas MEUNIER (PSG): in un pomeriggio dalle stelle appannate, ci pensa lui a togliere le castagne dal fuoco a mister Emery.

Il peggiore

Dani ALVES (PSG): schierato da mezz'ala, è un pesce fuor d'acqua.

Dani Alves (PSG) face à Cédric Varrault (Dijon)Getty Images

Il tabellino

DIJON-PSG 1-2

Dijon (4-2-3-1): Reynet; Rosier, Varrault, Djilobodji, Haddadi; Amalfitano, Xeka; Sliti (72' Said), Marié (82' Balmont), Kwon (73' Sammaritano); Jeannot. All.: Dall'Oglio.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche; Dani Alves, Rabiot, Draxler (72' Lo Celso); Di Maria (77' Lucas), Mbappé, Neymar. All.: Emery.

Arbitro: William Lavis.

Gol: 71' e 92' Meunier (P), 87' Jeannot (D).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Neymar, Sliti, Kimpembe, Rosier, Dani Alves, Rabiot, Jeannot.