Verratti si scusa con il PSG: "Sono felice qui, le parole dell'agente non sono le mie"

Un passo indietro evidente e una presa di posizione netta. Marco Verratti, in un messaggio di un minuto e mezzo, pubblicato attraverso i canali ufficiali del PSG, si scusa con il club francese e i tifosi e prende distanza dalle parole pronunciate nei giorni scorse dal suo agente Di Campli. “Abbiamo trascorso dei giorni difficili. Ho visto quello che ha dichiarato il mio agente e voglio solo dire che non sono parole mie. E quindi voglio scusarmi con tutti, con il club, con i compagni e con i tifosi. Sono molto felice di stare qui e ora il mio unico pensiero è allenarmi bene".

Di Campli: Verratti prigioniero

Di Campi nelle scorse ore aveva tuonato: "La verità è che Marco ora è come se fosse in prigione al PSG. E’ un prigioniero dell’emiro. Non vogliono cederlo al Barcellona. Mi hanno detto che lasciarlo andare al Barcellona sarebbe come portare via Totti dalla Roma".

Verratti: farò il meglio per questo club

Marco ha invece concluso il suo discorso con un messaggio chiaro: "So che il PSG crede molto in me e voglio ancora scusarmi per quanto trapelato nei giorni scorsi. Se sono diventato un giocatore di calcio è solo grazie al PSG ed è per questo che sono dispiaciuto. È un errore pensare che siano mie parole e spero non accadano più cose del genere. Tenterò di fare del mio meglio per la mia squadra e per il futuro di questa grande società”.