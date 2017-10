Verratti: "Via da Psg avrei avuto più soldi, sono rimasto per il progetto"

"Non sono restato qui per i soldi, ma per il progetto". Marco Verratti torna a parlare sulla tormentata estate che lo ha visto per lunghi tratti al centro del mercato. A lungo si è parlato di un addio del nazionale azzurro al Psg e di un approdo a Barcellona. "La verità è che la scorsa stagione abbiamo attraversato momenti complicati", ha spiegato Verratti in un'intervista a 'L'Equipe'. "Ci è stato chiesto di vincere tutto ma c'erano squadre molto più forti di noi. Sono sincero: quest'anno, per la prima volta in cinque anni, mi sono chiesto se avrei dovuto continuare qui. Ma mi hanno rassicurato sul progetto e sulle ambizioni. Vincere qualcosa qui sarà sempre diverso da vincere altrove. E io qui sto molto bene".

" Non mi aspettavo di trascorrere un'estate così. Sono capitate molte cose che non mi sono piaciute, alcune riguardanti persone a me vicine. Hanno pensato a loro stesse e non a me. E io non sono mai andato dal Psg a dire che volevo andarmene "

Un riferimento al suo ex agente Donato Di Campli, che aveva definito Verratti 'prigioniero dell'emiro'. "Quando è arrivato il nuovo direttore sportivo (Antero Henrique, ndr) - ha proseguito - la prima cosa che ho fatto è stata concludere in anticipo le mie vacanze e venire qui a farmi a spiegare le cose. Dopo il nostro primo incontro, ho detto: 'Va bene, resto qui'. Non sono rimasto perché sono arrivati Neymar o Mbappe: a quel tempo, non sapevo nemmeno che avrebbero firmato". Sull'ipotesi rinnovo Verratti ha aggiunto: "Forse in futuro firmeremo un nuovo contratto. La gente pensa che io gioco nel Psg per i soldi. Ma se fossi andato via quest'estate, verso club che erano pronti a sborsare 100 milioni di euro per ingaggiarmi, avrei guadagnato molti più soldi". "Neymar avrebbe guadagnato più al Manchester City o al Chelsea. Non ha firmato per i soldi, ma per il progetto. La stessa cosa vale per me", ha concluso.