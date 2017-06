L’incredibile bluff di Lady Essien a Como: aveva promesso la B ma il club ripartirà dalla D

Gira gente poco raccomandata nel calcio. Si sa, è risaputo e non bisogna stupirsi. Ma, se a commettere un illecito o un errore fosse una donna, che cosa diremmo? Rimarremmo sbalorditi, non v’è dubbio. E’ la storia di Akosua Puni, moglie di Essien, ex giocatore tra l’altro di Milan, Chelsea e Real Madrid, la quale a marzo aveva acquistato per 237.000 euro il Como. Sotto ogni più rosea prospettiva, tra parole ammirevoli e promesse di andare subito in B, il club e i tifosi erano davvero entusiasti di questo nuovo progetto. Tuttavia, a tagliare la testa al toro, è stato il mancato pagamento per l’iscrizione alla Lega Pro. Ieri, però, una falsa speranza: l’amministratore delegato del club, Casemiri, era stato chiamato in una banca di Milano, dove tra mille problemi, era stato bisbigliato: “I soldi sono in arrivo“.

E, invece, nulla. E pensare che i documenti, è bene sottolinearlo, “sono pronti da giorni, per esempio quello da far sottoscrivere ad un notaio per l’aumento di capitale. Stesso discorso per i bonifici per gli stipendi, che sono predisposti da giorni. Ma senza i soldi di Akosua Puni Essien non si è potuto fare nulla” come si legge sul Corriere di Como. L’unico modo per iscriversi è quello di consegnare le carte alla Federcalcio e poi tentare un ricorso in tribunale. Ma, la strada è molto in salita e la via più probabile è quella della retrocessione in serie D.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)