L’invincibile Alassio, 35 vittorie consecutive e un record che è già storia

Alassio è conosciuta come la perla della Riviera Ligure di Ponente. Amata da Ernest Hemingway e famosa per la sconfinata spiaggia di quarzo, i baci al cioccolato e il mitico Muretto, ma da qualche settimana è salita agli onori delle cronache sportive per lo straordinario rendimento di una delle due squadre di calcio cittadine: l’Alassio F.C, dominatrice incontrastata del campionato di Prima Categoria girone A, capace 10 giorni fa di riscrivere il record europeo di vittorie consecutive in campionato fissandolo alla strabiliante quota di 35 successi. Unica squadra italiana ad aver concluso il 2016 vincendo tutte le gare ufficiali disputate, l’Alassio è la sola compagine ligure ad aver vinto 17 gare di campionato su 17. Un cammino pazzesco che è il frutto di una crescita costante e di una programmazione molto difficile da riscontrare a queste latitudini. Fondata nell’estate del 2014 dal presidente Fabrizio Vincenzi, l’Alassio in due stagioni e mezzo, sotto la guida del tecnico Amedeo Di Latte, ha conquistato due promozioni, vinto la Coppa di Liguria di Seconda e Terza Categoria e si avvia a festeggiare, fra qualche settimana, il salto in Promozione con largo anticipo.

La classifica delle squadre, professionistiche e dilettantistiche, con il maggior numero di vittorie consecutive in Europa

Alassio (16/11/2015 ad oggi) 35 Ponsacco (2012/2013) 33 Benfica (1971/1973) 29 NK Dinamo Zagabria (2006/2007) 28 Celtic Glasgow (2003/2004) 25 Dinamo Tirana (1951/1952) 25 Malmö (1949/1950) 23 PSV Eindhoven (1987/1988) 22

* dati aggiornati al 22/1/2017

70 vittorie in 71 incontri ufficiali e oltre 350 gol segnati

Se la differenza fra una squadra e una grande squadra è la continuità di rendimento e la capacità di non sedersi sugli allori e perdere gli stimoli quando tutto sembra facile e scontato, il maggior pregio di mister Di Latte è stato quello di riuscire ad inculcare questa mentalità e questa enorme fame ad un gruppo di giocatori dilettanti, che si guadagna da vivere facendo altro nella vita: “In rosa c’è veramente di tutto – racconta il 42enne Di Latte, che oltre all’allenatore è titolare di un azienda di prodotti tipici - abbiamo un fabbro, un’elettricista, un idraulico, il dottore, un grossista che opera nel settore edile, un giornalista, qualche operaio specializzato e diversi studenti universitari. Lo spogliatoio però ha ancora la magia di appianare tutte le differenze e dal primo istante questo gruppo ha scelto di aiutarsi, essere umili ed amalgamarsi fino al punto di battere con un solo cuore. Quando mi chiedono se c’è un segreto dietro a questi risultati rispondo sempre che c’è un gruppo di ragazzi, che nella mia esperienza di portiere e allenatore, si incontra forse una volta nella vita. Gli attuali elementi in rosa dell’Alassio fra 20 anni avranno il desiderio di incontrarsi e ricordare questo piccolo, grande romanzo calcistico che hanno scritto. In due anni e mezzo questi ragazzi hanno vinto 70 incontri ufficiali su 71 (l’unico ko il 15 novembre 2015 in trasferta contro la Nolese, ndr) segnando una media di 5 reti a partita. Senza scomodare i paragoni ‘blasfemi’ col Benfica di Eusebio delle 29 vittorie consecutive, che hanno indubbiamente tutt’altra valenza, pensare che fra le migliaia di campionati dilettantistici che si giocano in Europa nessuno ha saputo far meglio dell’Alassio è davvero qualcosa che rende orgoglioso me, la società, ogni membro del nostro organico e tutto il paese”.

Dietro alla formidabile cavalcata dell’Alassio non c’è la mano di nessun direttore sportivo: sono solo il patron Vincenzi e mister Di Latte a scegliere i giocatori: “Quando nell’estate del 2014 l’avvocato mi contattò per chiedere se ero interessato a far parte di questo progetto ero reduce da un’esperienza positiva in Promozione col Taggia dove vinsi il campionato di Prima Categoria ed ebbi anche il tempo di far debuttare il mio amico Fabio Fognini (23 dicembre 2013 gara del campionato di Promozione, Taggia-Carlyn Boys 1-1: Fognini, che è originario di Arma di Taggia, entrò all’87’ dopo essere stato tesserato eccezionalmente grazie all’aiuto del padre Fulvio, dirigente del club ligure). Avevo delle offerte dall’Eccellenza ma ho scelto, senza troppi indugi, di fare due passi indietro perché ho visto che c’era la voglia di fare le cose con criterio e l’ambizione di crescere e fare una vera programmazione. Il prossimo anno, ad esempio, saremo in grado di proporre una juniores tutta di ragazzi di Alassio e in un paio d’anni contiamo che tanti di questi ragazzi possano essere in prima squadra ed essere protagonisti in Eccellenza o Serie D”.

Già perché Vincenzi ha come unica missione l’approdo e il consolidamento in quarta serie dell’Alassio, un obiettivo ambizioso che non spaventa Di Latte che da allenatore spera di fare più strada di quella fatta da calciatore: “Sono nato mezzapunta ma per colpa di un problema al cuore, poi rivelatosi per fortuna molto meno grave, mi ritrovai in porta e da lì non uscii più. Attorno ai 16 anni feci un anno nelle giovanili del Torino ma non mi ambientai e finii alla Samp. Erano gli anni di Mantovani e del mitico Boskov, ero il portiere della Primavera e capitava di allenarmi con un due fuoriclasse come Vialli e Mancini. Non debuttai in blucerchiato ma rimasi fino a quando arrivò Eriksson, un signore d’altri tempi per statura morale oltre che per intuizioni tattiche. Dopo quell’esperienza, la mia carriera si sviluppò fra i dilettanti. Gli anni migliori li vissi al Savona. Amavo quella società, quei tifosi e fu devastante quando, per colpa di quelle situazioni sgradevoli che spesso nel calcio si possono incontrare, fui costretto ad andarmene. Avrei avuto ancora qualche anno di carriera ma dopo pochi mesi decisi che non valeva più la pena andare avanti e mi ritirai. Io però sono uno di quelli che senza calcio non sa stare: ripartii dopo un paio d’anni come allenatore dei portieri e poi decisi di prendere il patentino, perché mi accorsi che tanti calciatori mi stavano a sentire e reputavano importante i miei consigli”.

La stima per Sarri e Klopp e la passione per la scrittura

Affascinato dal 4-3-3, studioso delle palle inattive (“non ho 50 schemi su palla inattiva come Sarri ai tempi della sua militanza fra i dilettanti ma ci vado vicino…”) , pretende che la sua squadra ricerchi sempre l’ampiezza e che la manovra fluisca tanto sulle fasce: “Adoro gli automatismi del Napoli ma l’allenatore sul panorama internazionale che mi affascina di più è Jurgen Klopp. La velocità e gli strappi che pretende dai suoi giocatori, il carisma che emana, l’empatia che ricerca con squadra e il pubblico sono cose che anch’io nel mio piccolo provo a coltivare”. Alla base di ogni cosa c’è un caposaldo: il valore dell’uomo rispetto al calciatore: “Do grande importanza alla qualità morale e all’umiltà. Ad esempio uno dei miei centrocampisti di maggior talento, Federico Piazza, due anni fa lo tesserai quando ancora era in ospedale che attendeva di operarsi per la seconda volta allo stesso crociato del ginocchio. Era sconsolato, convinto la sua carriera fosse arrivata già al capolinea. Gli dissi che se si fosse fidato di me, insieme avremmo affrontato e sconfitto i demoni che si annidano nella testa di un ragazzo sfiduciato. Sembrava una pazzia invece si è rivelata una fortuna perché smaltito l’infortunio è diventato uno dei pilastri del nostro gruppo”.

L’altra sua scommessa vinta si chiama Giacomo Gandolfo, bomber di razza classe 1987 sceso in Seconda Categoria per ragioni di lavoro che sotto la gestione di mister Di Latte ha segnato con medie degne di Cristiano Ronaldo o Messi: 52 gol nella stagione 2015-2016, 61 reti nell’intero anno solare 2016: “Giacomo ha qualità straordinarie nell’attacco della profondità e nella finalizzazione ma a mio avviso non sfruttava tutte le sue potenzialità. Gli ho illustrato in che modo avrebbe potuto migliorare e ho scommesso che se mi avrebbe seguito e lavorato sui suoi punti deboli avrebbe segnato più di 50 gol da attaccante esterno nel mio 4-3-3. Lui è stato esemplare per disponibilità e mi ha fatto vincere la scommessa…”.

Se il sogno del presidente Vincenzi è l’Alassio in D, quello di Di Latte a lungo termine è ancor più ambizioso: “Il mio desiderio più grande è portare il Savona in Serie B. Anche se sono originario di Alassio, considero Savona la vera squadra del cuore e sarebbe bello tornarci e guidarla un giorno a un traguardo così importante (i liguri mancano dalla cadetteria dal 1966-67, ndr). Non ho fretta di bruciare le tappe sono contentissimo ad Alassio ed ho ancora tanta strada da fare e tante motivazioni da scrivere. Anche perché prima vorrei ultimare il mio primo libro, è un romanzo sull’amicizia: lo scrivo nei ritagli di tempo, fra lavoro e panchina, ma state certi che vedrà la luce”. Se poi in futuro gli servisse materiale per un nuovo racconto, basterà volgere il pensiero a questi 14 mesi di successi in cui la piccola Alassio si è scoperta invincibile.