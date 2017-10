Liverpool, che botta: Sadio Manè fuori per sei settimane

Sadio Mané saà costretto ai box per almeno sei settimane a causa di un infortunio subito nell'ultima partita con la maglia del Senegal: all'87' del match contro Capo Verde, è stato costretto a uscire dal campo per un problema al tendine del ginocchio. L'attaccante del Liverpool salterà i match contro Manchester United e Tottenham, oltre che col Maribor in Champions.