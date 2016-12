Liverpool: Firmino fermato per guida in stato di ebbrezza

L'attaccante del Liverpool Roberto Firmino è stato arrestato dalla polizia inglese per guida in stato di ebbrezza alla vigilia di Natale. La polizia del Merseyside - si legge sul Daily Mail - ha confermato che la stella della Premier League è stato fermato a bordo della sua auto nel centro di Liverpool nelle prime ore del 24 dicembre. Firmino dovrà comparire dinanzi alla Liverpool City Magistrates Court per rispondere delle accuse il prossimo 31 gennaio, lo stesso giorno in cui i Reds affronteranno il Chelsea in Premier League in una sfida molto importante per il vertice della classifica.