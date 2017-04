Liverpool: Gerrard allenerà l'Under 18

Tramite il proprio sito ufficiale, il Liverpool ha reso noto che, a partire dalla prossima stagione, Steven Gerrard, bandiera e leggenda del club inglese, allenerà la squadra Under 18 dei “reds“. L’ormai ex centrocampista si è dichiarato entusiasta di questa nuova avventura che lo aspetta. Ecco alcune delle sue dichiarazioni rilasciate a www.liverpoolfc.com: “La cosa più bella è che il Liverpool Under 18 è una grandissima opportunità, ma nello stesso tempo saremo anche lontani dalle telecamere. Sono consapevole che commetterò tanti errori, ma è un fattore che fa parte di questo mio nuovo percorso. Anche Klopp mi ha detto che farò errori, ma anche che imparerò molto proprio da questo. Sono davvero felice di tornare a lavorare per il club e non vedo davvero l’ora di cominciare”.