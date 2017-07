Liverpool, Klopp: "Per Naby Keita c'è tempo fino al 31 agosto, il mercato è così"

Intervenendo in conferenza stampa da Hong Kong, dove il suo Liverpool è impegnato nella ICC 2017, il tecnico Jurgen Klopp ha parlato anche di Naby Keita, centrocampista del Lipsia seguito anche dall'Inter. Ecco le parole del tedesco: "Non ci sono novità in questo senso, ma il mercato è così: tutto è aperto fino al 31 agosto. Non sono preoccupato, per nulla. Questo è il mercato. A volte le cose funzionano, altre no. Ma io sono rilassato e tranquillo".

