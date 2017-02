Liverpool: Klopp pesca in Bundesliga, occhi su Brandt

Liverpool che si muove per tempo per battere la concorrenza sul mercato estivo. L’obiettivo dichiarato di Klopp ha un nome: Julian Brandt del Bayer Leverkusen. Il centrocampista offensivo, che nel 4-3-3 del tecnico tedesco potrebbe ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di esterno, ha dimostrato ottime qualità tecniche e balistiche. Non a caso è stato etichettato come possibile fuoriclasse futuro e l’ambiente societario delle aspirine potrebbe presto andargli stretto. Nonostante la giovane età, il tedesco ha già collezionato 118 presenze con 19 gol e 22 assist con la maglia del Bayern, esibendo una grande personalità e capacità di saper reggere la pressione. L’operazione sarà abbastanza onerosa, data la valutazione di base del giocatore (una ventina di milioni) e la volontà della società tedesca di non voler separarsi dal giocatore o, in caso contrario, di monetizzare al massimo da una sua cessione. Klopp dunque pronto a far follie per Brandt?