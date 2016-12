Luca Paghera, l'attaccante più prolifico d'Italia fa il macellaio e gioca in Prima Categoria

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. Non sappiamo se il protagonista della nostra storia sia un amante di Paulo Coelho però, certamente questa frase riassume bene gli ultimi 12 mesi sportivi del capitano del Calcinato, Luca Paghera: un signor nessuno per chi non bazzica i campi spelacchiati della Prima Categoria lombarda, ma che in realtà, da settembre a oggi, è colui che ha segnato più gol nella stagione in corso (2016/2017). Da Bolzano alla Sicilia, dalla Serie A alla Prima Categoria nessuno ha gonfiato la rete con la continuità di Paghera che domina la classifica cannonieri del girone H di Prima categoria con 22 reti in 15 giornate.

I 5 cannonieri più prolifici dell stagione corrente dalla Serie A alla Prima Categoria

Luca Paghera (Calcinato) Prima Categoria gir. H (Lombardia) 22 reti Paolo Nucci (Casoria) Promozione gir. A (Campania) 21 reti Salvatore Preziosi (Collegno Paradiso) Prima Categoria gir. D (Piemonte) 21 reti Fabio Bertoldi (Bozner) Eccellenza (Trentino Alto Adige) 19 reti Carmine Marrazzo (Crema) Eccellenza gir. B (Lombardia) 18 reti

* fonte dati tuttocampo.it

Una cinquina alla 2^ giornata di campionato, due triplette, una doppietta ed una spaventosa media di 1 gol ogni 56’: bastano questi numeri per spiegare la straordinaria stagione del 31enne centravanti rossoblù che con questa regolarità non aveva mai segnato nella sua ultradecennale carriera da attaccante tra i dilettanti: “Prima di questa annata il mio primato di gol risaliva alla stagione 2010-2011: 21 marcature in 31 presenze con la Dellese in Promozione - racconta Paghera - Pensare di avere battuto il mio record di marcature nel solo girone d’andata da un lato mi fa uno strano effetto, dall'altro mi riempie di orgoglio. Anche i compagni ormai sono abituati bene fino a poche settimane fa mi chiedevano se volevo arrivare a quota 50-60 gol, ultimamente invece mi tirano le orecchie perché ho segnato solo un gol a partita. A parte gli scherzi, devo ringraziare molto la squadra che mi mette nelle condizioni di avere sempre tante occasioni per battere a rete in ogni partita e il mister Tagliani che gioca sempre all’attacco e pretende che la squadra scenda in campo ogni domenica per imporre il proprio gioco. L’anno scorso siamo retrocessi in un’annata balorda e sfortunata: l’obiettivo è quello di risalire in Promozione. Per questo mi auguro che tutti questi gol ci permettano di riguadagnare la categoria che meritiamo”.

Dimenticare un'ingiustizia e ripartire

Per spiegare l’exploit di questa stagione bisogna necessariamente partire dalla passata annata nella quale Paghera per quasi sei mesi non è potuto scendere in campo perché bloccato da una squalifica maturata per una vicenda assurda nella sfida Calcinato-Governolese, una partita molto tesa incattivita da alcune decisioni controverse dell’arbitro che hanno mandato su tutte le furie i giocatori, lo staff tecnico e i tifosi locali. Nel sottopassaggio il direttore di gara mette a referto di essere stato colpito da un violentissimo calcio al polpaccio della gamba da un calciatore, riconosciuto appartenente al Calcinato ma non individuato personalmente, in quanto stava correndo verso lo spogliatoio perché inseguito da un tifoso. Non sapendo chi squalificare per l’aggressione subita, l’arbitro visto quanto dispone il comma 2 articolo 3 della Giustizia Sportiva (“Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato”) ha chiesto ed ottenuto una squalifica di due anni per capitan Paghera, poi successivamente ridotta a sei mesi in appello.

Ho saltato 18 giornate di campionato per un fatto che non ho mai commesso - ricorda Luca - A ripensarci sto ancora male perché sento di aver subito un’ingiustizia ma soprattutto perché alla fine questa vicenda ha pesato non poco sulla retrocessione della mia squadra. Scontata la squalifica però non ho mai pensato un solo istante a rinunciare alla fascia di capitano. Io sono orgoglioso di rivestire questo ruolo e di essere riconosciuto come un calciatore importante dallo spogliatoio, dal mister e dalla società. In estate diverse squadre di Eccellenza o Promozione mi hanno cercato però sono rimasto perché Calcinato è il paese in cui sono nato, cresciuto e in cui ho scelto di far crescere i miei due figli (Alessandro di 7 anni e Isabella di 4, ndr). Ho mosso i primi passi proprio in questa società e non potevo proprio abbandonarla dopo una delusione così cocente. Dietro questo rendimento c’è anche un grande spirito di rivalsa. La vita come il calcio ti danno e ti tolgono e mi piace pensare che questa stagione finora formidabile dal punto di vista realizzativo possa essere speciale per me e per la mia squadra”.

2016. Luca Paghera, Credit Photo Facebook US Calcinatofacebook

Il macellaio col vizio del gol

Cresciuto nelle giovanili del Lumezzane, dove tra il 2003 e il 2006 ha anche racimolato 35 presenze e 2 gol in C1, Paghera quando non è in campo a segnare e sudare lavora dietro al banco della carne della macellaria di Calcinato che gestisce insieme al fratello e al padre: "In paese mi conoscono tutti e al lunedì non c’è nemmeno bisogno che legga i giornali per scoprire i voti o i commenti perché me li riportano i vecchietti o gli amici che vengono a fare spesa da me. Dopo aver girovagato in lungo e in largo la Lombardia per giocare a calcio, sciroppandomi fior di chilometri ora ho tutto nell’arco di poche centinaia di metri e non potrei essere più contento”. Ma che attaccante è Luca Paghera?: "Mi ritengo un 9 atipico: uno che sa segnare ma che quando c’è il compagno libero e meglio piazzato riesce a pescarlo e a servirgli l’assist. Il mio giocatore preferito è Ibrahimovic, mi piace la sua mentalità e il suo essere così influente per il gioco e il rendimento della sua squadra. Se sono contento della carriera che ho fatto? Non ho grossi rimpianti, è vero a Lumezzane con la testa di oggi avrei forse potuto giocarmi meglio le chance tra i professionisti però se ho sempre giocato fra Eccellenza e Promozione significa che questa è la mia vera dimensione”.