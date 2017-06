Maldini: "Contento dei nuovi acquisti del Milan. Il mio ritorno? Non ho progetto legati al calcio"

"Milan molto attivo sulla campagna acquisti? Sono contento". Lo dice Paolo Maldini in merito ai primi movimenti del Milan sul mercato. "Il senso è quello di comprare una squadra e provare a rafforzarla - ha detto ancora a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Coni - Un mio futuro al Milan? Basta, se ne parla sempre quindi basta. Progetti per il futuro ne ho ma niente è legato al calcio", conclude l'ex capitano rossonero, che chiude definitivamente la porta a un ritorno in società.