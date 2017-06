Man United, il Real torna alla carica per De Gea: per ora non basta…

Il Real Madrid ora fa sul serio per David De Gea: i Blancos hanno difatti presentato un’offerta da 60 milioni di sterline – circa 70 milioni di euro – al Manchester United per il portiere spagnolo. Si tratta di un ritorno alla carica da parte della societò di Florentino Perez nei confronti del portiere dei Red Devils, dopo che nella scorsa estate le due società avevano trovato l’accordo di massima per il suo trasferimento, poi incredibilmente saltato durante l’ultimo giorno di mercato.

La situazione

Real che dunque spinge nuovamamente per De Gea, ma l’offerta attuale sembra non bastare allo United che, di fatto, l’ha prontamente rispedita al mittente. Certamente gli spagnoli torneranno alla carica per il numero uno della Roja con una seconda offerta, ancora più sostanziosa della prima, così da assecondare le richieste del club d’oltremanica che a quel punto non potrebbe opporsi al ritorno in patria del portiere spagnolo.

A cura di Giacomo Lattuada