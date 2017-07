Manchester City: cinque giocatori non vanno in ritiro, per Hart obiettivo cessione

Hart , Bony, Mangala, Nasri e Denayer non andranno in ritiro negli Stati Uniti. Sono loro i nomi sacrificabili nel Manchester City per un mercato in grande stile, esuberi del progetto Guardiola mai veramente decollato.

Mangala ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Valencia, ma ora la linea della dirigenza è chiara: niente più prestiti, soltanto cessioni a titolo definitivo, in modo da limare l’enorme monte ingaggi accumulato negli ultimi anni. Il difensore francese è stato pagato 40 milioni di euro dal Porto ma ha ampiamente deluso le aspettative. Su di lui ci sarebbe un timido interesse del Milan. I rossoneri starebbero anche valutando Nasri, ex promessa del calcio francese diventata esubero con Guardiola. Anche lui è stato in prestito al Siviglia la scorsa stagione, ma adesso il club avrebbe deciso la cessione.

Wilfried Bony, uomo dimenticato da Pep, vorrebbe restare. Di parere opposto il club, che lo ha messo sulla lista dei partenti. In due anni non ha impressionato, nemmeno nell’anno passato in prestito allo Stoke City. Su di lui ci sarebbero i turchi di Fenerbahce e Besiktas. La stessa destinazione potrebbe avere Jason Denayer. Per lui è arrivata una richiesta di prestito dal Lione, rispedita al mittente.

Anche per Hart le porte sono chiuse, ma c’è una differenza: l’ex Torino non ha offerte concrete, al momento nessun top team è pronto a dargli una maglia da titolare. L’unico che potrebbe provarci è il Manchester United, ma solo se dovesse concretizzarsi il passaggio di De Gea al Real Madrid. In caso contrario, il rischio di passare un anno in tribuna è molto alto.

Stefano Francescato

L'articolo City, cinque giocatori non vanno in ritiro. Per Hart obiettivo cessione proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi