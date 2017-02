Manchester City: Kompany "Voglio restare qui a lungo"

Intervistato dall’organo di stampa della squadra, Vincent Kompany ha cercato di analizzare il suo periodo di forma, non ancora ai massimi livelli in questa stagione, e del suo desiderio di difendere i colori del Manchester City ancora per diverso tempo. “Voglio tornare in forma, ma voglio anche continuare a migliorare. La gente non capisce quanto serva lottare ogni giorno per recuperare gli infortuni. Io lotto ogni giorno e questo mi dà sempre un’occasione per lottare per un posto in squadra. Futuro? Sono qui ora e voglio continuare a giocare qui il più a lungo possibile. Mi diverte davvero”. Vincent Kompany è ormai alla sua nona stagione tra le fila degli skyblues, con i quali ha realizzato ben 304 presenze e 14 reti, che gli hanno permesso di alzare come capitano importanti trofei come il campionato inglese, la coppa di lega e la F.A. Cup.