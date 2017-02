Manchester City: tegola Gabriel Jesus, starà fuori due-tre mesi

Brutte notizie per Guardiola e il suo Manchester City. Si ferma infatti Gabriel Jesus, uomo on-fire dei Citizens. Uscito al 15′ del primo tempo nella sfide contro il Bournemouth, Gabriel Jesus ha riscontrato una rottura del quinto metatarso . L’infortunio terrà l’attaccante brasiliano fuori dai giochi per 2 o 3 mesi. Brutte notizie sia in ottica Champions che in campionato: la rimonta così sembra essere ancora più complicata.