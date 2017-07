Manchester United: Lukaku arrestato a Los Angeles per schiamazzi

Romelu Lukaku, da questa mattina ufficialmente un giocatore del Manchester United, è stato arrestato a Beverly Hills per ripetuti schiamazzi notturni. Lo riporta 'Tmz' sottolineando che il fatto è avvenuto il 2 luglio scorso. L'ex attaccante dell'Everton non è stato portato in centrale ma se l'è cavata con una multa dopo essersi opposto alla richiesta della polizia di abbassare il volume all'interno della villa affittata a Los Angeles per una festa.