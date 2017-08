Manchester United: Mourinho vuole Aurier del PSG

Potrebbe essere in Inghilterra il futuro di Serge Aurier, laterale ivoriano del Paris Saint German che è stato scavalcato nella gerarchia da Dani Alves arrivato in questa sessione di calciomercato. Il terzino, che spinge per vestire di Red Devils, ha già l’accordo con il Manchester United per un quinquennale fino al 2022 a 95 mila sterline a settimana. Mourinho ha offerto circa 25 milioni di sterline al PSG per portare il parigino ad Old Trafford ma Al-Khelaifi, presidente del club francese, ne chiede 30: la situazione potrebbe sbloccarsi a breve anche perché il PSG ha bisogno di cedere in vista dell’affare Neymar ed Aurier risulta ora un esubero. Un altro ivoriano che è pronto a sbarcare in Premier League è Jean Seri del Nizza: l’Arsenal è intenzionata a pagare la clausola di 40 milioni di euro.