Manchester United: offerta di rinnovo monstre per Mourinho

Secondo il quotidiano inglese The Sun, il Manchester United starebbe pensando ad un rinnovo di contratto per Josè Mourinho senza precedenti. I red devils avrebbero infatti l’intenzione di offrire allo Special One un rinnovo di 5 stagioni a 65 milioni di sterline in 5 anni (circa 73 milioni di euro). Mourinho andrebbe dunque a scalare la classifica degli allenatori più pagati al mondo, dato che i 14 milioni di euro netti a stagione che andrebbe ad incassare per altri 5 anni lo staccherebbero dal rivale Pep Guardiola (14 milioni di euro a stagione), da Diego Simeone (12 milioni di euro fino al 2018), ma anche da Antonio Conte (11 milioni) e dall’ormai ex-allenatore de Bayern Carlo Ancelotti, che aveva firmato solo un anno fa un triennale da 15 milioni di euro a stagione.