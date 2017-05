Manchester United: Pogba torna a disposizione dopo la morte del padre

Londra (Regno Unito), 19 mag. (LaPresse) - Paul Pogba tornerà a disposizione di Jose Mourinho per la partita casalinga del Manchester Utd contro il Crystal Palace in programma domenica. L'ex centrocampista della Juventus aveva saltato le ultime due partite a causa della morte del padre. "Pogba sta bene, è un ragazzo forte. Ha una mentalità forte. Ha bisogno di giocare domenica perché non si è allenato e giocato per un po'", ha dichiarato Mourinho in conferenza stampa.