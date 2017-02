Manchester United, vicino il rinnovo di De Gea

David De Gea è vicinissimo a firmare il rinnovo di contratto con il Manchester United. Lo Special One avrebbe blindato il portiere madrileno anche per la prossima stagione. Nella scorsa estate c’erano stati dei sondaggi da parte del Real Madrid, ma sembra che il suo futuro sia ancora tra i Red Devils. Dal Daily Star, si legge, inoltre, che il portiere classe ’90 dovrebbe andare a percepire circa 200 mila sterline alla settimana, come Rooney, Pogba e Ibrahimovic. Il futuro del numero 1 del Manchester, potrebbe, nonostante tutto, essere incerto: elogiato e corteggiato da mezza Europa…

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

